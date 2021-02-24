ФАС обязала "Яндекс" прекратить понижать позиции других компаний в поисковой выдаче

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала "Яндекс" в месячный срок прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в поисковой системе "Яндекса", занижая тем самым позиции других компании в выдаче. Соответствующая информация опубликована в базе решений ФАС.

"[Прекратить] предоставление сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе "Яндекс" с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим с ООО "Яндекс" в одну группу лиц", - отмечается в решении ведомства.

Кроме того, ФАС обязала "Яндекс" опубликовать условия доступа сервисов к инструментам продвижения в поиске, а также обеспечить равный доступ к ним для всех игроков рынка. Все это компания должна сделать в месячный срок со дня с момента получения "Яндексом" предупреждения. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, подчеркнули в ведомстве.

Претензии к "колдунщикам"

В августе онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", Tutu.ru, Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением. Основная претензия этих компаний заключается в специальных виджетах поисковой системы ("колдунщиках"), которые чаще всего выводятся выше других результатов поиска и позволяют пользователям искать билеты, объявления, фильмы и другое без перехода на отдельную страницу. По мнению компаний, попасть туда могут только сервисы "Яндекса", а такой инструмент не показывает наиболее подходящий результат запроса, привлекая внимание пользователя и уводя его на сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика у конкурентов, полагают они.

В "Яндексе" со своей стороны заявляли, что виджеты являются международным отраслевым стандартом, они не закреплены по умолчанию на первых позициях и не имеют никаких преимуществ перед обычными результатами поиска.