Чернышенко считает, что вклад туризма в ВВП РФ к 2030 году может превысить 8 трлн рублей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" может позволить к 2030 году увеличить вклад отрасли в ВВП России до 8,2 трлн рублей, а также почти в два раза увеличить количество рабочих мест в туризме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В рамках реализации нацпроекта поставлена задача по наращиванию новых рабочих мест с 2,5 млн в 2019 году до 4,2 млн - к 2030 году. Кроме того, планируется увеличить число внутренних поездок до 140 млн к 2030 году (в 2019 году - 65 млн поездок) и существенно приумножить вклад отрасли в ВВП страны до 8,2 трлн рублей к 2030 году (в 2019 году - 3,7 трлн рублей)", - отметили в пресс-службе по итогам проведенного Чернышенко совещания по вопросам межведомственной координации реализации мероприятий и согласования паспорта национального проекта в сфере туризма.

Туризм является "мощным драйвером экономического развития территорий и основным мультипликатором", оказывая влияние на более чем 50 смежных отраслей, подчеркнул вице-премьер.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании сообщила, что усилия ведомства будут сосредоточены на фокусном поэтапном развитии территорий с наибольшим туристическим потенциалом.

"Наши усилия должны привести к появлению в стране курортов мирового уровня и возможностей для отдыха в любом регионе для каждого жителя страны, а путешествия по России, таким образом, стать неотъемлемой частью нового качества жизни людей", - сказала Догузова, слова которой приводятся в сообщении.

По итогам обсуждения Чернышенко поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти до 27 февраля рассмотреть и согласовать подготовленные предложения по включению мероприятий в национальный проект, а также определить значения показателей и контрольных точек указанных мероприятий, включая объем их финансового обеспечения.