Мишустин: модернизацию инфекционной службы в России необходимо проводить комплексно

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Модернизацию инфекционной службы в России необходимо проводить комплексно, а подходы к работе инфекционистов надо пересмотреть. Об этом заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

По его словам, "то, что происходило с инфекционной службой [за прошлый год], наверное, не происходило много лет", для выстраивания ее эффективной работы были мобилизованы колоссальные резервы.

Мишустин обратил внимание, что угроза распространения новых инфекционных заболеваний требует пересмотра подходов к работе инфекционистов. "Поэтому мы предусмотрели меры по развитию этого направления, когда готовили общенациональный план действий. <…> К модернизации инфекционной службы необходимо подходить комплексно, нужны не только новые здания, отремонтированные помещения, но и современные лаборатории с современными технологиями, которые позволят нам организовать системную работу", - указал премьер.

Он напомнил, что на модернизацию инфекционной службы в этом году предусмотрено 18 млрд рублей, средства пойдут в том числе на обновление лабораторий. Предложение одного из сенаторов о новой программе модернизации инфекционной службы Мишустин назвал интересным, отметив, что ее надо координировать с программой модернизации первичного звена здравоохранения.