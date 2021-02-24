Минпромторг: российская спецтехника для добычи угля не подорожает из-за роста утильсбора

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спецтехника для добычи угля российского производства не подорожает из-за роста утилизационного сбора, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Предлагаемые изменения не приведут к росту цен на российскую продукцию, поскольку рынок специализированной техники, в том числе для ведения горных работ, отличается высокой степенью конкуренции. Загрузка отечественных предприятий в настоящее время не превышает 55% - следовательно, имеется существенный потенциал к увеличению доли присутствия отечественных производителей на рынке", - отметили в министерстве.

Ранее газета "Известия" сообщила, что тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

Утилизационный сбор распространяется только на технику, производство которой освоено российскими производителями, имеющими необходимые компетенции и производственные мощности для удовлетворения внутреннего спроса, подчеркнули в Минпромторге.

Как уточнили ТАСС в Росспецмаше, иностранная техника, аналогов которой не выпускается на территории России, соответственно тоже не подорожает, потому что ставки на нее не будут индексироваться.

"Объемы поставок иностранной спецтехники компаниям, которые ведут горные работы на территории Российской Федерации, а также темпы обновления их парка машин, говорят о том, что цена этой продукции является далеко не ключевым фактором, который влияет на себестоимость тепловой и электроэнергии. На карьерные экскаваторы утильсбор и вовсе не взымается. К тому же цены на электроэнергию резко выросли в 2020 году, хотя ставки утилизационного сбора на спецтехнику не повышались", - добавили в ассоциации.

В конце января Минпромторг РФ опубликовал проект постановления, предполагающий индексацию утилизационного сбора на спецтехнику в 2-4 раза, легковые автомобили и грузовики на 25%.