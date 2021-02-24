Несколько регионов России проявили интерес к строительству АЭС малой мощности

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Несколько российских регионов проявляют интерес к строительству атомной электростанции (АЭС) малой мощности. Об этом сообщил глава отраслевого интегратора новых направлений Росатома "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов в интервью корпоративной газете госкорпорации "Страна Росатом".

"Есть ряд регионов, которые тоже проявляют интерес к наземной АЭС малой мощности. Но пока - на этапе предварительных обсуждений, - сказал он. - Пять точно есть. Для нынешнего этапа этого достаточно".

Пилотный проект строительства АЭС малой мощности в настоящее время реализовывается в Якутии.

"АЭС малой мощности созданы, прежде всего, для удаленных районов, где нет центральной генерации. В Якутии огромное золоторудное месторождение Кючус - самое крупное из неосвоенных разведанных в России. Это достаточно энергоемкое производство. Завезти туда дизель в таком объеме невозможно. Единственный эффективный способ - строительство небольшой атомной станции", - сказал Пакерманов.

Ранее сообщалось, что Росатом в январе 2021 года начнет работы на площадке будущей АЭС малой мощности в Якутии, в Усть-Янском улусе.

Проект строительства малой АЭС на базе реакторной установки РИТМ-200 в республике разрабатывается в рамках заключенного в сентябре 2019 года соглашения о намерениях между Якутией и Росатомом. Ранее в 2020 году был завершен полевой этап изысканий, сейчас ведутся камеральные работы. Росатом сообщал, что атомная станция малой мощности будет построена в Якутии к 2028 году. "Страна Росатом" сообщала, что лицензию на строительство объекта планируется получить в 2024 году и тогда начать строительство АЭС.