Выплаты на детей до 3 лет семьям с низким доходом будут вновь назначаться по заявлениям

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Беззаявительный порядок назначения выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, который был введен из-за пандемии, прекращает действовать с 1 марта текущего года. После 1 марта для оформления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда в среду.

В Минтруде напомнили, что в целях минимизации обращений граждан в органы социальной защиты и в территориальные подразделения Пенсионного фонда России (ПФР) в период распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение о приостановлении действия положений федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", устанавливающих необходимость подавать новое заявление с пакетом документов по достижении ребенком возраста одного года или двух лет.

"Действие указанных положений было приостановлено с 1 апреля 2020 года сначала до 1 октября 2020 года, а затем до 1 марта 2021 года. Таким образом, гражданам, у которых дети достигали возраста одного года или двух лет в этот период, выплата на ребенка назначалась автоматически (без подачи заявления и предъявления документов) на период до достижения ребенком двух или трех лет соответственно", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что теперь для оформления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

"Новое назначение и продление срока выплаты будут производиться с момента обращения в уполномоченные органы", - добавили в Минтруде.