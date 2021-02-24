Кабмин планирует в ближайшее время завершить разработку законопроектов о земле

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство планирует в ближайшее время завершить разработку пакета законопроектов о земле. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

Он отметил, что кабмин сейчас очень активно занимается обновлением законодательства о земле, в частности, сейчас дорабатывается законопроект о плодородии земель сельхозназначения. "Мы его после этого сразу же внесем в Думу, он стоит на особом контроле", - добавил премьер.

Кроме того, по словам Мишустина, "готовится целый пакет законопроектов, в том числе о землеустройстве, о предоставлении земельных участков фермерам без торгов, а также о признании невостребованных земельных долей муниципальной собственностью". Глава кабмина подчеркнул, что в России очень много заброшенных земель, права на которые должным образом не оформлены.

"Я уверен, что чем четче мы будем видеть связь субъекта права с объектом недвижимости через правовую систему со всеми ограничениями и обременениями, тем нам легче будет стимулировать развитие территорий, территориальное планирование. Думаю, что мы в ближайшее время этот комплекс законопроектов завершим и представим в Думу", - добавил он.

Говоря о госпрограмме вовлечения сельхозземель в оборот, Мишустин отметил, что программа доработана Минсельхозом, внесена в кабмин. "Сейчас Минсельхоз и Минфин уточняют объемы и источники бюджетного финансирования. Как только закончат - мы сразу же также реализуем это", - заверил председатель правительства.