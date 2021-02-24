ВТБ за год нарастил кредитный портфель по льготной программе поддержки АПК в 1,5 раза

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ в рамках льготной программы Минсельхоза по поддержке агропромышленного комплекса ("Программа 1528") в 2020 году нарастил кредитный портфель на 56%, до более 190 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"По итогам 2020 года кредитный портфель ВТБ по льготной программе Минсельхоза (программе № 1528) вырос на 56% и превысил 190 млрд рублей. Количество действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч", - отмечается в сообщении.

За минувший год в рамках действующих соглашений ВТБ выдал аграриям кредиты на сумму более 119 млрд рублей, что на 37% превышает показатель 2019 года. Общий объем выдач предприятиям сельского хозяйства за период действия программы достиг 252 млрд рублей. При этом наибольший объем финансирования был предоставлен в Воронежской (28 млрд рублей), Липецкой (20 млрд рублей) и Волгоградской (18 млрд рублей) областях, уточнили в пресс-службе.

"Мы всегда отмечали высокий спрос на кредиты в рамках "Программы 1528", при этом даже во время пандемии наши заемщики не снижали потребности в развитии проектов и их финансировании. Преимущественную долю в нашем портфеле по программе занимают инвестиционные кредиты. ВТБ продолжает активно участвовать в проработке и реализации новых инструментов поддержки аграриев, совершенствует продукты и обслуживание клиентов", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников, чьи слова приводятся в сообщении банка.

Льготное кредитование в АПК

Система льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% была запущена с 2017 года. Минсельхоз изменил систему краткосрочного кредитования АПК. Ранее аграрии брали кредиты по коммерческой ставке и только после этого обращались в Минсельхоз за субсидиями. Теперь сельхозпроизводители могут сразу получить в банке кредит по ставке не более 5%, Минсельхоз же направляет средства прямо в банк.