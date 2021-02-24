СМИ: Clubhouse начал разработку приложения для Android

Такой вывод телеканал сделал на основании записи в Twitter разработчицы приложений для Android Мопевы Огундипе. "Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, вам, возможно, известно мое мнение о приложениях только для iOS. Поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы перенести вечеринку на Android", - написала Огундипе.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению. В настоящее время приложение соцсети доступно только для владельцев смартфонов на операционной системе iOS.