Египет зарегистрировал вакцину "Спутник V"

МОСКВА/КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в среду глава Центрального управления биологических и инновационных продуктов Египетского управления по лекарственным средствам Махмуд Ясс.

"23 февраля власти санкционировали экстренное использование вакцин "Спутник V" и привезенной из Южной Кореи AstraZeneca (AZD 1222), после того как они прошли необходимое лабораторное тестирование в Управлении по лекарственным средствам на предмет безопасности, качества и эффективности, - отметил он. - После лицензирования этих двух вакцин общее количество препаратов, получивших лицензию на экстренное применение в условиях пандемии нового коронавируса достигло четырех".

Ранее Египет одобрил экстренное использование вакцины китайской корпорации Sinopharm и AstraZeneca. В настоящее время, по словам Махмуда Ясса, Управление по лекарственным средствам изучает и оценивает другие вакцины.

Как сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, в которой проживают более 100 млн человек, стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V".

"Решение включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин [Египта] демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Египте, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии и Гайане.