Ретейлеры отметили многократный рост онлайн-продаж смартфонов на фоне праздников в феврале

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ретейлеры отметили многократный рост продаж смартфонов в онлайн-каналах в феврале на фоне праздников и пандемии коронавируса, которая привела к росту популярности покупок в интернете. Об этом ТАСС сообщили в "Ситилинк", "М.Видео-Эльдорадо" и "Связном".

"Смартфоны за три недели февраля показали рост в целом около 50%. Онлайн-продажи выросли более чем в два раза", - сообщили в "М.Видео-Эльдорадо", отметив ускорение темпов роста рынка смартфонов перед февральскими и мартовскими праздниками. В "Ситилинк" спрос на смартфоны за девятнадцать дней февраля вырос почти в 3 раза в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В натуральном выражении рост составил порядка 130%. Такие показатели ретейлер связывает с изменением потребительского поведения на фоне эпидемиологической ситуации и расширением ассортимента.

С 1 по 23 февраля 2021 года онлайн-продажи смартфонов в "Связном" увеличились в денежном выражении на 143% при двузначных темпах роста в офлайн-канале. "Средняя цена смартфона составила 45 000 рублей, что на 81% выше, чем годом ранее. Несмотря на интерес к онлайн-шоппингу, наши покупатели чаще всего совмещают оба канала взаимодействия с компанией и приходят в магазины, чтобы получить компетентную консультацию специалиста для последующего принятия решения о покупке. В разгар подготовки ко Дню защитника Отечества популярностью в онлайн-канале пользовались следующие модели смартфонов: Apple iPhone 11, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro, Honor 10X lite и Xiaomi Redmi 9C NFC ", - сообщили в "Связном".

В начале февраля в России начала набирать популярность соцсеть Clubhouse, доступ к которой возможен только с устройств, поддерживающих операционную систему iOS, однако ретейлеры не связывают рост спроса на смартфоны Apple с популярностью социальной сети. Так, несмотря на то, что продажи Apple iPhone с 8 по 14 февраля в магазинах "Связного" оказались на 14% больше в количестве и на 31% в выручке, чем месяцем раньше, ретейлер связывает рост спроса скорее с сезонностью и популярностью iPhone в качестве подарков как для мужчин, так и для женщин.

Продажи iPhone в "М.Видео-Эльдорадо" выросли вдвое в целом и втрое в онлайн-каналах ретейлера, что связано с общим для рынка повышенными спросом на производительнее и функциональные флагманские модели, акциями, программой trade-in и рассрочкой, делающих такую покупку доступнее, считают в "М.Видео-Эльдорадо".