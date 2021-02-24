Ростехнадзор оштрафует компанию, проводившую экспертизу на ТЭЦ-3 Норильска

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности экспертную организацию ООО "Безопасность в промышленности", которая в 2018 году проводила экспертизу промышленной безопасности аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске. Компания будет оштрафована на 1 млн руб., говорится в сообщении ведомства.

"Енисейское управление Ростехнадзора на основании акта технического расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в мае 2020 года привлекло к административной ответственности экспертную организацию ООО "Безопасность в промышленности". В отношении ООО "Безопасность в промышленности" Енисейским управлением Ростехнадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ с назначением максимального штрафа в 1 млн рублей", - сказано в сообщении.

В ходе проверки Ростехнадзор выяснил, что экспертная организация допустила ряд нарушений при проведении экспертизы резервуара. В частности, не была проведена оценка фактического состояния основания (в том числе свайного фундамента) резервуара на соответствие проектной документации, но при этом "сделан необоснованный вывод о возможности применения резервуара со сроком дальнейшей безопасной эксплуатации".

Кроме того, не была проведена в необходимом объеме работа по контролю за состоянием сварных соединений нижних поясов резервуара, и не были выполнены необходимые расчеты на прочность и устойчивость резервуара при наличии дефектов в сварных соединениях днища.

Организация также приняла решение об увеличении максимального уровня налива дизельного топлива несмотря на фиксацию отклонений в худшую сторону наружного контура днища от горизонтали, отмечает ведомство.

"Нарушения, установленные актом технического расследования и протоколом об административном правонарушении, являются грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды", - подчеркнул Ростехнадзор.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб.