"Яндекс" считает, что исполнение требований ФАС ухудшит качество поиска

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" считает, что исполнение всех перечисленных требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к инструментам поисковой выдачи ухудшит качество поиска для пользователя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IT-компании.

"Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит - положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами", - сообщили в компании.

В IT-компании также добавили, что специальные ответы сервисов являются мировой практикой всех поисковых систем и всех платформ, в том числе маркетплейсов. "Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя. Предписание несправедливо, так как направлено только на одного игрока. При этом поисковая доля "Яндекса", например, на iOS меньше 50%", - добавили в пресс-службе.

Также там уточнили, что никакой сервис "Яндекса" или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. А пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами "Яндекса", например из "Википедии", "Амедиатеки" или сервиса Youla. На текущий момент интерактивные ответы показываются для более чем 70 тыс. сайтов в поисковой выдаче "Яндекса", среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и другие, - объясняют в компании.

Требование ФАС

Ранее стало известно, что ФАС России обязала "Яндекс" в месячный срок прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в поисковой системе "Яндекса", занижая тем самым позиции других компании в выдаче. Согласно информации, опубликованой в базе решений ФАС, ведомство требует прекратить предоставление сервисам, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск"), преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе "Яндекс" с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим с ООО "Яндекс" в одну группу лиц.

Кроме того, ФАС обязала "Яндекс" опубликовать условия доступа сервисов к инструментам продвижения в поиске, а также обеспечить равный доступ к ним для всех игроков рынка. Все это компания должна сделать в месячный срок со дня с момента получения "Яндексом" предупреждения. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС обязана принять решение о возбуждении дела, подчеркнули в ведомстве.

По мнению ФАС, действия "Яндекса" на рынке поиска содержат признаки злоупотребления доминирующим положением.

История вопроса

В августе онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением. Основная претензия этих компаний заключается в специальных виджетах поисковой системы ("колдунщиках"), которые чаще всего выводятся выше других результатов поиска и позволяют пользователям искать билеты, объявления, фильмы и другое без перехода на отдельную страницу. По мнению компаний, попасть туда могут только сервисы "Яндекса", а такой инструмент не показывает наиболее подходящий результат запроса, привлекая внимание пользователя и уводя его на сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика у конкурентов.

В "Яндексе" со своей стороны заявляли, что виджеты являются международным отраслевым стандартом, они не закреплены по умолчанию на первых позициях и не имеют никаких преимуществ перед обычными результатами поиска.