{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэнерго прекратило разработку постановления по нештрафуемой отсрочке ввода ВИЭ-генерации

В ведомстве отметили, что каждый запрос на предоставление нештрафуемой отсрочки будет рассматриваться при наличии подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ признало нецелесообразным дальнейшую разработку постановления правительства России, согласно которому генерирующим компаниям может быть предоставлена отсрочка ввода объекта ВИЭ-генерации без начисления штрафа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по результатам общественного обсуждения был сделан вывод, что распространение коронавирусной инфекции и введенные в этой связи ограничения негативно повлияли на все отрасли экономики, а не только на строительство ВИЭ-генерации. Экспертное сообщество также пришло к мнению, что предложенные ведомством меры поддержки имеют недостаточно адресный характер и распространяются на всех участников энергорынка без учета обстоятельств, приведших к отсрочке ввода объекта "зеленой" генерации.

"Учитывая изложенные обстоятельства, Минэнерго России полагает целесообразным прекратить работу по указанному проекту постановления и в дальнейшем рассматривать вопросы о неприменении соответствующих санкций к поставщикам мощности по ДПМ (договор о предоставлении мощности, предполагающий возврат с рынка инвестиций с гарантированной доходностью - прим. ТАСС) в каждом конкретном случае в рамках отдельных решений наблюдательного совета ассоциации "НП "Совет рынка", - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что каждый запрос на предоставление нештрафуемой отсрочки будет рассматриваться при наличии подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы, выданного Торгово-промышленной палатой РФ.

Теги
Россия
В ФРГ не комментируют данные о выходе ряда европейских компаний из "Северного потока - 2"
Ранее американские и германские СМИ сообщили, что по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из проекта
Читать полностью