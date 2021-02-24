Минэнерго прекратило разработку постановления по нештрафуемой отсрочке ввода ВИЭ-генерации

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ признало нецелесообразным дальнейшую разработку постановления правительства России, согласно которому генерирующим компаниям может быть предоставлена отсрочка ввода объекта ВИЭ-генерации без начисления штрафа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по результатам общественного обсуждения был сделан вывод, что распространение коронавирусной инфекции и введенные в этой связи ограничения негативно повлияли на все отрасли экономики, а не только на строительство ВИЭ-генерации. Экспертное сообщество также пришло к мнению, что предложенные ведомством меры поддержки имеют недостаточно адресный характер и распространяются на всех участников энергорынка без учета обстоятельств, приведших к отсрочке ввода объекта "зеленой" генерации.

"Учитывая изложенные обстоятельства, Минэнерго России полагает целесообразным прекратить работу по указанному проекту постановления и в дальнейшем рассматривать вопросы о неприменении соответствующих санкций к поставщикам мощности по ДПМ (договор о предоставлении мощности, предполагающий возврат с рынка инвестиций с гарантированной доходностью - прим. ТАСС) в каждом конкретном случае в рамках отдельных решений наблюдательного совета ассоциации "НП "Совет рынка", - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что каждый запрос на предоставление нештрафуемой отсрочки будет рассматриваться при наличии подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы, выданного Торгово-промышленной палатой РФ.