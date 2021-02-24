Эксперты: госдолг РФ невысок и безопасен для экономической стабильности

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Уровень российского госдолга, на увеличение которого Минфину пришлось пойти для финансирования дефицита бюджета в 2020 году, является довольно скромным по отношению к ВВП и не несет угрозы для экономической и финансовой стабильности страны, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Что такое госдолг России и почему о нем говорят

В среду Счетная палата в аналитической записке о ходе исполнения бюджета в 2020 году указала, что госдолг России достиг 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП. Минфин, в свою очередь, подчеркнул, что в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг столь же высокими темпами как в "коронавирусном" 2020 году, хотя показатели госдолга остаются на безопасном уровне.

"В России, безусловно, увеличился госдолг, но все равно его отношение к ВВП остается довольно скромным - менее 18% при том, что в США, к примеру, этот показатель уже превышает 100%. Размер российского госдолга является вполне комфортным и не создает никакой опасности для экономической и финансовой стабильности Российской Федерации, это факт", - сказал главный стратег инвестиционной компании "Атон" Александр Кудрин.

"Та доля, которую он (госдолг - прим. ТАСС) занимает от ВВП, от выпуска российской экономики, не является критичной. <…> На мой взгляд, глобально рисков [для бюджета] нет, потому что существенно выправилась конъюнктура на сырьевых рынках, а это пока достаточно серьезная составляющая нашего бюджета, и нефтяные котировки начала этого года уже вышли на более высокий уровень, чем это было до начала пандемии и локдауна. Поэтому глобальных рисков даже для потенциального урезания расходной составляющей бюджета я не вижу, и рост госдолга является временной мерой", - соглашается доцент кафедры РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко.

Коронавирус и долговая нагрузка

В 2020 году из-за коронавирусных ограничений практически все страны были вынуждены наращивать свою долговую нагрузку. По мнению экономистов, у России один из самых низких показателей госдолга в мире - около 18% ВВП.

"2020 год был годом коронавируса, который поверг глобальную экономику в кризис, и одним из следствий борьбы с ним стало увеличение долговой нагрузки практически у всех государств из-за ограничений, что стало следствием роста дефицита бюджетов", - отмечает Кудрин.

"Даже если мы будем сравнивать с теми же Соединенными Штатами, где уровень госдолга давно перевалил за 110% ВВП, эта ситуация [для России] является относительно комфортной, но в том случае, если дополнительных рисков и шоков для российской экономики в 2021 году не случится", - говорит Чередниченко.

Заведующий Лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Илья Соколов отмечает успешность привлечения 5,2 трлн руб. за счет внутренних заимствований. "Привлечение такого объема внутренних заимствований можно признать вполне успешным. Во-первых, доходность ОФЗ в октябре - декабре 2020 года осталась практически на уровне докризисного января 2020 года. Во-вторых, сроки заимствований составляют в среднем около 7 лет, что, в свою очередь, позволит российской экономике и доходам бюджета восстановиться к наступлению момента погашения обязательств. В-третьих, заимствования в рублях ограждают федеральный бюджет от валютного риска", - говорит экономист.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП составит 20,4% (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%). "При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными", - отмечает Минфин.