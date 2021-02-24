Суд в Испании подтвердил закрытие дела в отношении Фридмана о банкротстве компании

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Следственный суд Мадрида подтвердил прекращение производства по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide в отношении бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом сообщила в среду газета El Mundo.

По ее информации, судья Мануэль Гарсиа-Кастельон отклонил два обжалования, в том числе прокуратуры, поскольку в действиях предпринимателя не было найдено состава преступления.

В августе 2019 года Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Как передавала газета El Pais, ведомство считало, что Фридман как акционер и кредитор испанского предприятия мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая являлась значительно ниже рыночной.

Как утверждала сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. Ранее он направил испанской прокуратуре документ, в котором отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.

В декабре 2020 года сообщалось, что судья приостановил производство по делу о банкротстве Zed WorldWide в отношении Фридмана, поскольку в действиях предпринимателя не было найдено состава преступления.