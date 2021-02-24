Авиакомпания Brussels Airlines намерена возобновить полеты в Россию в мае

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Бельгийская национальная авиакомпания Brussels Airlines намерена возобновить полеты в Россию в начале мая. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе авиакомпании о планах изменений в ее летнем расписании.

"С мая в наше расписание добавятся: Дубровник, Эдинбург, Ибица, Милан, Москва, Палермо, Пальма де Майорка, Родос и Вена. Начиная с июня Brussels Airlines также откроют рейсы в Бирмингем, Корфу, Флоренцию, Санкт-Петербург, Ереван", - говорится в сообщении авиакомпании.

Всего с апреля, когда начинает действовать летнее расписание, и по конец июня Brussels Airlines намерена открыть рейсы в 78 городов, которые были заморожены с марта 2020 года.

В настоящее время постоянные пассажирские рейсы Москва - Брюссель совершает в чартерном режиме только российская авиакомпания "Аэрофлот".

Объявление Brussels Airlines прозвучало в условиях остающегося в силе с конца января запрета в Бельгии на все необязательные поездки за границу. Пока правительство королевства не сообщает, когда эта карантинная мера может быть отменена.