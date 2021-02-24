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В ФРГ не комментируют данные о выходе ряда европейских компаний из "Северного потока - 2"

Ранее американские и германские СМИ сообщили, что по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из проекта
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США по отношению к участникам "Северного потока - 2", но выход тех или иных компаний из проекта не комментирует. Об этом заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Решения всегда остаются за предприятиями", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что, согласно американским и немецким СМИ, из проекта уже вышли 18 европейских компаний. Зайберт не смог уточнить, поддерживают ли власти ФРГ контакт с немецкими фирмами, которые, вероятно, оказались в этом списке.

"Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем, - добавил он. - Для нас всегда было важно, чтобы страной-транзитером [газа] оставалась Украина". "Я думаю, американским друзьям позиция федерального правительства известна", - отметил Зайберт.

Как ранее сообщили американские и германские СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США, по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из Nord Stream 2 ("Северного потока - 2") в связи с угрозами США ввести санкции против участников проекта.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс со своей стороны называл другое число и приводил несколько другую формулировку - он говорил, что свыше 15 юридических лиц "добросовестно прилагали усилия, для того чтобы свернуть деятельность", связанную со строительством газопровода.

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