Минфин включил в структуру ФНБ юань и иену

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ включил в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену с долей 5% и юань с долей 15%, сократив доли доллара и евро до 35% с 45%, сообщает министерство.

"Минфин России информирует, ... что в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%", - говорится в сообщении.

В феврале Минфин завершил необходимые операции для приведения ФНБ к новой валютной структуре. "В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре", - отмечается в сообщении.

По информации Минфина, изменения направлены на "повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ".

Средства ФНБ хранятся на отдельных счетах в ЦБ в долларах, евро, фунтах стерлингов и рублях, на депозитах в ВЭБ.РФ в рублях, в долговых обязательствах иностранных государств в долларах, в бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, в рублях и долларах, а также в привилегированных акциях кредитных организаций в рублях.

Кроме того, средства размещаются на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в рублях, а также вложены в обыкновенные акции Сбербанка и "Аэрофлота" в российской валюте.