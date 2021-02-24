Более 3,7 тыс. бизнесменов Крыма подали заявки на господдержку в период пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Первую в этом году выплату на общую сумму 311 млн рублей получат в среду 332 пострадавших от пандемии бизнесмена Крыма. Заявки на получение субсидий подали уже более 3,7 тыс. организаций и предпринимателей региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

"Бизнес активно подает заявки на получение региональной субсидии. На сегодня получены заявки от 3 733 субъектов хозяйствования, пострадавших за период с июня по декабрь 2020 года. Мера поддержки направлена на оказание помощи организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых была приостановлена или ограничена в указанный выше период, а объем предоставляемых услуг был снижен", - написал Аксенов.

Он уточнил, что в числе получателей - предприятия общественного питания, культурно-развлекательного досуга, спорта, пассажирских перевозок, зоопарки, туризм и сопутствующие сферы.

Глава Крыма в конце 2020 года сообщал, что объем финансовой поддержки 13,4 тыс. предприятий и бизнесменов Крыма за период пандемии превысил 1,5 млрд рублей. Он обратился в правительство РФ, чтобы расширить период, за который возможно получение мер поддержки, не только за апрель - май, а с апреля по декабрь 2020 года. С 1 февраля 2021 года начался прием заявок на получение субсидий. Он продолжится до 31 марта 2021 года. В пресс-службе Минэкономразвития Крыма уточнили, что в общей сложности на эти цели предусмотрено 2,2 млрд рублей.

Из-за распространения нового коронавируса в Крыму вводили ряд ограничений. Сейчас в республике вновь разрешена работа фудкортов и ночных клубов, однако до весны по-прежнему под запретом корпоративы, свадьбы и массовые гуляния на городских площадях.