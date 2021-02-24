Россия и Германия начали сотрудничество в рамках развития водородной энергетики

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия и Германия начали сотрудничество по вопросам развития водородной энергетики: от разработки технологий его производства и транспортировки до потребления и использования водорода для создания водородного рынка. Об этом сообщил глава Wintershall Dea Марио Мерен в интервью телеканалу "Россия-24".

"Российско-германская внешнеторговая палата создала рабочую группу по водороду, в рамках которой ряд крупных российских и немецких компаний сообща работают над всеми звеньями цепочки: от производства и транспортировки до потребления и использования водорода с целью создания водородного рынка и новых сфер сотрудничества в будущем", - сказал он.

Он также добавил, что германская Wintershall Dea совместно с "Газпромом" работают над технологией производства водорода в рамках программы научно-технического сотрудничества. "Конкретный пример - технология пиролиза метана. И "Газпром", и Wintershall Dea сотрудничают с различными институтами и университетами по данному направлению", - сказал он.

"Водород, определенно, станет краеугольным камнем в энергоснабжении будущего, и я уверен, что сотрудничество между Россией и Германией, между российскими и немецкими компаниями будет иметь здесь ключевое значение", - подчеркнул Мерен.