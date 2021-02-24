Кудрин считает некритичным рост госдолга России в 2020 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Рост государственного долга России в 2020 году с 12,4% до 17,8% является обоснованным и некритичным, рост уровня госдолга в последующие годы не должен превышать роста ВВП. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Госдолг вырос с 12,4% до 17,8%. Такой рост считаю вполне обоснованным и некритичным. Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП", - написал он.

Ведомство ранее в аналитической записке о ходе исполнения бюджета в 2020 году указывало, что госдолг России достиг 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП. Минфин, в свою очередь, подчеркивал, что в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг столь же высокими темпами как в "коронавирусном" 2020 году, хотя показатели госдолга остаются на безопасном уровне.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП составит 20,4% (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%). "При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными", - отмечал Минфин.