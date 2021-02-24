Серийное производство МС-21 может начаться в 2022 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Серийное производство российских пассажирских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью телеканалу RT.

"Наша основная проблема (при создании и разработке МС-21 - прим. ТАСС) - композитные материалы для крыла, которые мы не могли производить. Ранее нам запретили поставку сырья, которое мы получали от одной из компаний Соединенных Штатов. Чтобы выйти из этой ситуации, было принято решение создать отечественный аналог, - сказал Чемезов. - В результате совместной работы с Росатомом и институтами Академии наук это сырье было создано. Сегодня крыло для МС-21 проходит сертификационные испытания. Я надеюсь, что до конца этого года мы их завершим, и в 2022 году начнем серийное производство машины".

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям могут начаться во второй половине 2021 года.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года.