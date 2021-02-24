В Госдуме оценили включение в структуру ФНБ юаня и иены

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Включение в структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иены и юаня позволит диверсифицировать риски. Такое мнение высказал ТАСС в среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Откуда в нем деньги и как их используют

Фонд национального благосостояния. Откуда в нем деньги и как их используют

Ранее в Минфине РФ сообщили, что включили в валютную структуру ФНБ иену с долей 5% и юань с долей 15%, сократив доли доллара и евро до 35% с 45%.

"Очевидно, они [последствия пандемии] будут ослабевать, и иена уже пережила период ослабления, сейчас это прочная валюта. <…> Иена в данных условиях выглядит несколько предпочтительней, более стабильная валюта. Ну а рубль больше зависит от цены на нефть, она растет, очевидно, международные резервы растут в связи с высокой ценой на нефть, надо диверсифицировать вложения, чтоб снизить риски падения стоимости этих активов", - сказал он.

Относительно включения в структуру ФНБ юаня парламентарий отметил ,что китайские активы достаточно стабильны, и, более того, они растут в цене, поэтому вложения в китайские инструменты будут в тренде долгое время.

"Это решение связано с управлением рисками, а управление рисками - это диверсификация активов", - сказал он.

В самом Минфине также отметили, что изменения направлены на "повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ".

Средства ФНБ хранятся на отдельных счетах в ЦБ в долларах, евро, фунтах стерлингов и рублях, на депозитах в ВЭБ.РФ в рублях, в долговых обязательствах иностранных государств в долларах, в бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, в рублях и долларах, а также в привилегированных акциях кредитных организаций в рублях.

Кроме того, средства размещаются на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в рублях, а также вложены в обыкновенные акции Сбербанка и "Аэрофлота" в российской валюте.