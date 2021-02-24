Эксперт: около 15% гостиниц Москвы не смогут в 2021 году аттестоваться на "четыре звезды"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Около 12-15% гостиничного бизнеса Москвы не будет в 2021 году причислено к категории "четыре звезды" в связи со вступлением в силу с 1 января нового Положения о классификации гостиниц. Об этом сообщил руководитель комиссии гостиничного бизнеса московской "Опоры России" Игорь Лаврик в ходе выступления на конференции Федерации рестораторов и отельеров России "Закон и порядок" в среду.

"Квалификация гостиниц, которая уже с 1 января началась, идет по новым правилам, по правилам оказания гостиничных услуг и по новым квалификационным правилам. <…> Есть некоторые моменты, которые введены вновь, мы с некоторыми моментами не соглашаемся, в частности, <…> гостиницы, которые расположены в исторической части города или в исторических зданиях, где запрещены федеральным законодательством какие-то реконструкции капитальные и другие увеличения размеров зданий. <...> Сделать там гостиницам (для того, чтобы пройти аттестацию на "четыре звезды" - прим. ТАСС) бассейн, фитнес-зал и ресторан с двумя кухнями и несколькими складами - под мясо, рыбу и зелень - невозможно. Поэтому где-то 12-15% гостиничного бизнеса Москвы находится в состоянии ступора. Они имели квалификацию четыре звезды, но в этом году по баллам они не будут проходить", - пояснил Лаврик.

По его словам, теперь они смогут получить три звезды, что будет означать уменьшение финансового потока, невыплату заработной платы и, в некоторой части, закрытие бизнеса.

С 1 января 2021 года в России вступило в действие новое Положение о классификации гостиниц. Документ актуализирует порядок классификации гостиниц, в том числе порядок принятия решения об отказе в осуществлении классификации гостиницы, приостановления или прекращения действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, виды гостиниц, категории гостиниц, требования к категориям гостиниц.