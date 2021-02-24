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Глава Wildberries попала в топ-15 богатейших россиян по версии Bloomberg

За год состояние Татьяны Бакальчук увеличилось на $1,85 млрд

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук заняла 14-е место в списке 15 самых богатых россиян. Такие данные привело в среду информационное агентство Bloomberg, с марта 2012 года публикующее "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

По данным агентства, за год состояние Бакальчук увеличилось более чем на 20% или $1,85 млрд - до $10,9 млрд. Так, по версии Bloomberg, глава ретейлера стала самой богатой женщиной в России. При этом в общем мировом рейтинге Бакальчук занимает 205-е место.

Wildberries присутствует в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Оборот компании в 2020 году почти удвоился и достиг 437,2 млрд рублей.

Теги
РоссияБакальчук, Татьяна Владимировна
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