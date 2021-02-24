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Пандемия COVID-19

Гондурас зарегистрировал "Спутник V"

Это 36-я страна, где одобрили российскую вакцину

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"Спутник V" - это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение "Спутник V", и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гондурас стал 36-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V", уточнили в пресс-службе РФПИ.

Ранее в среду стало известно о регистрации "Спутника V" в Египте. Вакцина также зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии и Гайане.

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