Эксперты назвали включение иены и юаня в структуру ФНБ шагом на пути снижения рисков

В среду Минфин сообщил , что включил в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену с долей 5% и юань с долей 15%, сократив доли доллара и евро до 35% с 45%.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Включение иены и юаня в структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) является очередным шагом на пути снижения рисков и уменьшения зависимости от одной валюты. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Откуда в нем деньги и как их используют

Фонд национального благосостояния. Откуда в нем деньги и как их используют

Как отмечает аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк, расширение спектра валют, в которых размещаются средства ФНБ, связано с необходимостью диверсификации при общем росте объема международных резервов. "Текущее расширение возможностей формирования ФНБ резервов путем включения в их структуру 5% активов, номинированных в иенах, и 15% активов, номинированных в юанях, связано с необходимостью диверсификации при общем росте объема международных резервов до 179 млрд в долларовом эквиваленте. Таким образом, Минфин приближает структуру ФНБ к валютной структуре международных резервов, близкой к стандартам МВФ", - сказал эксперт.

Он добавил, что в целом новая структура ФНБ (относительно доли юаня и иены) будет близка к композиции золото-валютных резервов. "Так, на момент 30 июня 2020 года доля юаня в золото-валютных резервах составляла 12,2%, иены - 3,9%. Поэтому такое соотношение валют активов в составе Фонда не должно стать сюрпризом для инвесторов. Сомнительно, что это приведет к повышению доходности резервов ФНБ, но снизит зависимость рубля от курса доллар-рубль и евро-рубль", - сказал Миронюк.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также считает, что включение иены и юаня в структуру ФНБ направлено на диверсификацию портфеля активов. "Можно уверенно говорить, что это очередной шаг России на пути диверсификации портфеля золото-валютных резервов. Одним из главных критериев для размещения ФНБ является надежность инвестиций. Минфин последовательно диверсифицирует портфель вложений, тем самым снижая зависимость от одной валюты. Кроме этого, Минфин приводит валютную структуру ФНБ в соответствие со структурой международных резервов", - заявил эксперт.

В свою очередь руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев отмечает, что к новым валютам в структуре ФНБ можно добавить классические сырьевые валюты - норвежскую крону и канадский доллар. "Данное решение - это диверсификация портфеля активов. Задача - максимально снизить риски, нельзя все яйца класть в одну корзину. Мировая экономика находится в начале нового сырьевого цикла, следовательно, можно добавить классические сырьевые валюты - канадский доллар и норвежскую крону", - сказал Разуваев.

Структура ФНБ и внешняя торговля

По словам Миронюка, сокращение американской и европейской валют в структуре ФНБ отражает изменения во внешней торговле России. "Снижение доли доллара и евро с 45% до 35% в структуре ФНБ отражает и изменение структуры внешней торговли России, делает курс национальной валюты приближенным к изменению курсов валют основных торговых партнеров", - сказал эксперт.

Как отметил Васильев, пандемия коронавируса ускорила смещение центра экономической силы на Восток. "Наконец, с точки зрения экономического роста азиатские валюты являются более перспективными, чем валюты западных стран. Пандемия коронавируса ускорила смещение центра политической и экономической силы с Запада на Восток. Китай быстро справился с эпидемией COVID-19 и экономика КНР, как и многие другие азиатские экономики, в ближайшие годы будет демонстрировать опережающий рост выше среднемировых уровней", - отметил Васильев.