Байден подпишет указ о предотвращении перебоев с поставками критически важных товаров

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подпишет в среду исполнительный указ об обеспечении сохранности цепей поставок в США с целью исключить перебои с критически важными для населения и экономики страны товарами. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Позднее сегодня президент подпишет исполнительный указ, который устанавливает общегосударственный подход к обеспечению сохранности критически важных цепей поставок в США", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, необходимость в этом возникла в связи с пандемией. Стратегия будет нацелена на то, чтобы "у всех американцев был доступ к базовым товарам и услугам в условиях кризиса".

В частности, в течение 100 дней будет проведен обзор "цепей поставок критически важных продуктов, в число которых входит все - от телефонов до лекарств". Будут проведены отдельные обзоры по различным секторам экономики.

Как пояснил на брифинге Питер Харрелл, сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, в самом начале пандемии "медицинские работники не могли достать перчатки, маски и средства индивидуальной защиты, которые необходимы им". В настоящее же время, по его словам, также наблюдаются перебои в других секторах, в том числе в автомобильной промышленности.

"Америка никогда не должна сталкиваться с нехваткой критически важных товаров в условиях кризиса. Наши цепи поставок не должны быть подвержены манипуляциям со стороны стран-соперниц", - подчеркнул он. По этой причине, отметил Харрелл, власти должны заранее предотвращать такие ситуации.