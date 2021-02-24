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Магазины заявляют об отсутствии дефицита масла, сахара и проблем с отгрузкой

Отмечается, что в Минпромторге еженедельно проводятся совещания, на которых обсуждают ситуацию на масложировом и сахарном рынках России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские торговые сети заверяют, что у них нет дефицита подсолнечного масла и сахара и проблем с отгрузками этой продукции. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"На сегодня все крупные и средние торговые сети, которые составляют 50% рынка, заявляют об отсутствии дефицита сахара и подсолнечного масла, никаких отказов в поставках этих товаров нет", - сказал он.

По словам Евтухова, в Минпромторге России еженедельно проводятся совещания, на которых обсуждается ситуация на масложировом и сахарном рынках России. "Подобное совещание было 12 февраля, и сегодня состоялось очередное. В совещании приняли участие представители Минсельхоза России, ФАС России, ФНС России, Росстата, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций, торговых сетей", - сказал он.

Евтухов подчеркнул, что участники, присоединившиеся к соглашениям по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, соблюдают необходимые ценовые параметры. По его словам, Союзроссахар и Масложировой союз России отмечают, что ситуация по отгрузке указанных товаров в целом стабильная. "Отраслевые ассоциации и далее до окончания сроков соглашений будут продолжать взаимодействие с властями субъектов Российской Федерации по устранению проблемных вопросов", - заключил заместитель министра.

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