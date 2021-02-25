Эксперты: темп снижения объемов грузоперевозок РЖД замедлится

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Объемы грузоперевозок "Российских железных дорог" (РЖД) в 2021 году продолжат снижаться, однако темп замедлится относительно прошлого года, говорится в комментарии рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"Медленное восстановление российской экономики в 2021 году не позволит объемам погрузки РЖД перейти к росту. Однако, по мнению НКР, в текущем году падение замедлится до 1% с 2,7% в 2020 году", - считают в рейтинговом агентстве.

В НКР указывают на несколько факторов, влияющих на сниженный показатель. Во-первых, объемы потребления многих видов сырья не восстановятся до докризисных уровней. Во-вторых, РЖД теперь стремится не столько увеличить абсолютные показатели погрузки, сколько обеспечить соблюдение сроков доставки и вывоз всего объема грузов. Также компания изучает возможность уменьшить долю энергоресурсов (угля и углеводородов), на которые приходится более 50% грузов, с целью минимизировать риски привлечения финансирования с привязкой к показателям устойчивого развития. Последнее является скорее среднесрочным трендом, который повлияет на РЖД в будущем.

По ожиданиям аналитиков, объемы каменного угля - основного перевозимого РЖД товара с долей в грузообороте порядка 28% - упадут ещё на 10%. Влияние окажет дальнейшее снижение экспортного спроса на западном направлении при сохранении инфраструктурных ограничений Восточного полигона (БАМа и Транссиба).

Объем перевозки строительных грузов, по мнению аналитиков, вырастет на 1%, несмотря на замедление относительно прошлого года, когда показатель прибавил 6,1%, это связано с вероятным охлаждением спроса в сфере жилищного строительства, если программа льготного ипотечного кредитования не будет продлена. В то же время в случае роста инфраструктурного строительства, требующего значительных объемов щебня и песка, перевозка стройматериалов тоже может сохранить рост, считают в агентстве.