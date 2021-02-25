Счетная палата выявила признаки занижения таможенных платежей на 98,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила признаки занижения таможенных платежей на 98,5 млрд рублей в связи с тем, что участники внешнеэкономической деятельности не включают лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

"Счетная палата проверила, как проходит таможенное оформление товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности. Проверка выявила признаки того, что участники внешнеэкономической деятельности не включают лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости. Это привело к занижению таможенных пошлин и налогов на 98,5 млрд рублей (расчетно)", - говорится в сообщении.

По словам аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина, всего за период с 2018 года по сентябрь 2020 года признаки занижения таможенных пошлин и налогов установлены у 1062 участников внешнеэкономической деятельности, которые не включили лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости товаров.

По данным Счетной палаты, отчасти такая ситуация сложилась из-за нехватки данных, которые поступают в таможенные органы из Роспатента и Федеральной налоговой службы РФ. "Так, анализ информационного обмена между этими службами показал, что таможенные органы не всегда получают от Роспатента сведения о наличии лицензионных договоров. Зачастую ФТС узнает о них непосредственно от декларантов в рамках камеральных или выездных проверок. Также таможенная служба не получает от налоговых органов сведения, заявляемые налогоплательщиками при расчетах налога на добавленную стоимость и налога на прибыль", - отмечается в сообщении.

При этом, как считает Батуркин, такие данные являются индикаторами риска для осуществления проверки правильности декларирования таможенной стоимости товаров.