В России более половины компаний заявили, что сохранили или нарастили фонд оплаты труда

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более половины частных предприятий в России сохранили или нарастили в 2020 году фонд оплаты труда (ФОТ) по сравнению с годом ранее. Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей и владельцев 5,3 тыс. компаний из всех 85 регионов страны, который провел институт бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

ФОТ - это расходы организации на выплаты работнику, в том числе на заработную плату, премии, надбавки, компенсации и другие отчисления.

"Мониторинг показал, что 55,7% компаний не снизили ФОТ или даже немного нарастили по сравнению с 2019 годом. Еще 26,4% снизили фонд не более чем на 30%. Оставшиеся 17,9% - более чем наполовину", - отмечается в материалах исследования.

По оценке предпринимателей, кризис из-за пандемии коронавируса затронул большинство предприятий. Так, согласно мониторингу, выручка сократилась у 80% компаний. Тем не менее "массовых банкротств пока не произошло, рынок покинули лишь 3,1% компаний". Главным негативным фактором развития в прошлом году оказался деградирующий спрос. Так, 78,8% респондентов указали, что спрос на продукцию их компании по итогам года или сильно уменьшился, или совсем исчез.

"В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов. Каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию. Основной трудностью, по мнению большинства, стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился", - добавляется в исследовании.

Опросы "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки" проводятся институтом бизнес-омбудсмена РФ с июня 2020 года. Несмотря на преобладающий пессимизм оценок, основные показатели, тем не менее, с ходом времени демонстрируют плавное улучшение, уточнили в пресс-службе.