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Опрос: россияне стали чаще отказываться от оплаты покупок наличными

Согласно результатам опроса Райффайзенбанка, почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн
© Yulia Grigoryeva/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян стали реже расплачиваться за покупки наличными и все чаще предпочитают делать покупки онлайн. Такие результаты показал опрос Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

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Согласно результатам опроса, почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн. Кроме того, большинство опрошенных заявили, что стали заметно реже пользоваться наличными деньгами. При этом чаще всего это делают по привычке (62%) или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными (49%).

Большинство, согласно опросу, использует для оплаты покупок банковские карты - так ответили 94% респондентов. По 28% также пользуются переводами и сервисами бесконтактной оплаты, такими как Gogle Pay, Android Pay или Apple Pay. У 16% есть также цифровая карта. При этом россияне предпочитают переводить друг другу деньги по номеру телефона или номеру карты - этот способ назвали лучшим 57% респондентов. Вместе с тем для повседневных покупок почти половина респондентов одновременно использует и наличные деньги, показал опрос.

Опрос был проведен Райффайзенбанком в феврале. В нем участвовали около 3 тыс. человек из крупных и небольших городов старше 18 лет.

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