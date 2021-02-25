Новый резидент ТОР на Чукотке запустит цех по переработке рыбы в 2024 году

ТАСС, 25 февраля. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" в 2024 году запустит в Анадыре цех по производству и переработке рыбной продукции мощностью пять тонн в год, сообщил ТАСС замдиректора по взаимодействию с резидентами управляющей компании ТОР Павел Бакулин.

"Проект предусматривает строительство рыбоперерабатывающего цеха и производство рыбной продукции на земельном участке площадью 600 кв. м на территории промышленного парка "Анадырь" мощностью до пяти тонн в год. Строительство объектов начнется уже в этом году. Начало выпуска продукции запланировано на третий квартал 2024 года", - сказал Бакулин.

Всего, по данным управляющей компании ТОР "Чукотка", количество резидентов преференциальной зоны достигло 55. Резиденты готовы вложить в предприятия более 36 млрд рублей и создать почти 4 тыс. новых рабочих мест.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями. Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.