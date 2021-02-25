Глава РЭЦ: экспорт из России товаров и услуг в 2021 году превысит поставки энергоресурсов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поставки товаров и услуг из России по итогам 2021 года превысят экспорт сырья и энергоресурсов. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронику Никишину.

За 2020 год экспорт несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из РФ вырос почти на 4% по сравнению с показателем за 2019 год и составил $161,3 млрд, став рекордным за все время. Основную часть структуры ННЭ сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).

"РЭЦ будет делать все, чтобы процент ННЭ в общей структуре поставок рос и был больше, чем вклад энергоресуров. В 2021 году, мы надеемся, это произойдет", - сказала Никишина.

По словам главы РЭЦ, на отечественный несырьевой экспорт приходится 48% всех поставок за рубеж, на сырьевой - 52%. Рост доли экспорта ННЭ может произойти благодаря поставкам продовольственных товаров, продуктов легкой промышленности, а также фармацевтики, химии и нефтехимии, считает Никишина.

В 2020 году больше всего товаров ННЭ российские экспортеры поставили в Китай ($16,369 млрд), Казахстан ($12,284 млрд), Белоруссию ($9,368 млрд), Турцию ($8,148 млрд) и Нидерланды ($6,237 млрд).

Согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", национальной целью развития экспортной конкурентоспособности является достижение к 2030 году 70-процентного прироста объема несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении.