{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Центробанк Южной Кореи оставил учетную ставку на самом низком уровне в 0,5%

Учетная ставка сохраняется на нынешнем уровне с мая 2020 года после того, как ее дважды снизили в общей сложности на 0,75%

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Центральный банк Республики Корея (Банк Кореи) в четверг принял решение сохранить учетную ставку на рекордно низком уровне в 0,5%. Об этом говорится в сообщении, распространенном институтом.

В нем отмечается, что при принятии данного решения учли низкую инфляцию и рост цен на жилье, умеренный рост экспорта и инвестиций в производственные мощности. Учетная ставка сохраняется на нынешнем уровне с мая прошлого года после того, как она была дважды снижена в общей сложности на 0,75%.

Банк Кореи сохранил прогноз роста ВВП страны на 2020 год на 3%, а на 2022 год - на 2,5%. Прогноз инфляции на текущий год повышен с 1% до 1,3%.

При этом в заявлении ЦБ указывается на высокий уровень неопределенности в отношении темпов восстановления национальной экономики.

Теги
Республика Корея
Foxconn объединится с Fisker для создания электромобиля
Производство будущего автомобиля планируют начать в четвертом квартале 2023 года
Читать полностью