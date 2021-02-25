Центробанк Южной Кореи оставил учетную ставку на самом низком уровне в 0,5%

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Центральный банк Республики Корея (Банк Кореи) в четверг принял решение сохранить учетную ставку на рекордно низком уровне в 0,5%. Об этом говорится в сообщении, распространенном институтом.

В нем отмечается, что при принятии данного решения учли низкую инфляцию и рост цен на жилье, умеренный рост экспорта и инвестиций в производственные мощности. Учетная ставка сохраняется на нынешнем уровне с мая прошлого года после того, как она была дважды снижена в общей сложности на 0,75%.

Банк Кореи сохранил прогноз роста ВВП страны на 2020 год на 3%, а на 2022 год - на 2,5%. Прогноз инфляции на текущий год повышен с 1% до 1,3%.

При этом в заявлении ЦБ указывается на высокий уровень неопределенности в отношении темпов восстановления национальной экономики.