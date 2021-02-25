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Самозанятые в Забайкальском крае за полгода уплатили более 2 млн рублей налогов

На сегодняшний день этот статус имеют почти 3 тыс. плательщиков

ЧИТА, 25 февраля. /ТАСС/. Почти 3 тыс. жителей Забайкальского края воспользовались специальным налоговым режимом для самозанятых, который действует в регионе с 1 сентября 2020 года. За полгода краевой бюджет пополнился на 2 млн рублей за счет налога на профессиональный доход, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.

В июне 2020 года против законопроекта выступили депутаты фракции КПРФ в региональном заксобрании, в итоге Забайкалье оказалось единственным субъектом Дальнего Востока, где налог не был внедрен. Через месяц заксобрание еще раз рассмотрело законопроект и одобрило его.

"На сегодняшний день статус самозанятого уже получили почти 3 тыс. плательщиков. В бюджет края в виде налогов поступило более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнил министр экономического развития Забайкалья Александр Бардалеев, только за 2020 год самозанятые оказали услуги на общую сумму более 145 млн рублей. "Мы получили положительный и быстрый эффект от введения этого режима. Особенно радует то, что большинство самозанятых - перевозчики, парикмахеры, репетиторы - проживают в районах Забайкалья. Люди хотят работать честно и платить налоги. В 2021 году мы ожидаем еще больше желающих выйти из тени", - сказал Бардалеев.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 2019 года начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, затем был распространен на другие регионы. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С 1 июля 2020 года все регионы могут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых.

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