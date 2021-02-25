Приборостроительный завод в Бурятии нарастил выпуск гражданской продукции на 40%

УЛАН-УДЭ, 25 февраля. /ТАСС/. Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО, ходит в состав ГК "Ростех") нарастило выпуск гражданской продукции по итогам 2020 года более чем на 40%. Об этом сообщили ТАСС в четверг в министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

"В 2020 году Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение отгрузило продукцию на сумму 792,6 млн рублей, что соответствует 125,6% к объему отгрузки в 2019 году. Гражданской продукции отгружено на 31 млн рублей, темп роста по этому показателю - 140,8% к уровню 2019 года", - сообщили в министерстве.

Ранее У-УППО специализировалось только лишь на выпуске изделий для военной промышленности, авиастроения, но со временем диверсифицировало производство. В связи со снижением гособоронзаказа предприятие осваивает рынок гражданской продукции. Предприятие выпускает высокоточное оборудование, в том числе приборы для автоматизированного учета и контроля электроэнергии - так называемую интеллектуальную технику, которая является одной из основ для "умных" сетей. В партнерстве с РЖД на У-УППО начали выпускать изделия, обеспечивающие защиту систем сигнализации, централизации и блокировки от перенапряжения наведенным электричеством.

"В условиях пандемии коронавируса на У-УППО прорабатываются вопросы разработки и внедрения в производство инновационного медицинского оборудования, организовано производство рециркуляторов, - отметили в министерстве. - Предприятие выполняет ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких для учреждений здравоохранения республики, организован выпуск защитных щитков для медиков".

Кроме того, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение планирует ежегодно производить до 500 млн наконечников для пипеточных дозаторов, отмеряющих точное количество вещества для лабораторных работ: в 2020 году медики региона столкнулись с нехваткой лабораторных расходных материалов в условиях пандемии коронавируса, начались проблемы с импортными поставками. Для реализации этого проекта предприятию Фондом развития промышленности одобрен льготный заем в размере 360 млн рублей.

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение было основано в 1960 году и специализировалось на производстве высокоточной продукции: элементов и блоков авиационной автоматики, радионавигационного оборудования, оборудования составных частей стартовых комплексов, составных частей систем управления ракет для нужд Минобороны РФ, гражданской авиации и ВМФ. В феврале 2018 года на У-УППО было запущено производство высокотехнологичной продукции.