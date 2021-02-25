{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем экспортных заказов Тайваня в январе достиг $52,7 млрд

Улучшению этого показателя способствовал, в частности, рост спроса на микросхемы и комплектующие

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 февраля. /ТАСС/. Объем экспортных заказов Тайваня в январе достиг $52,72 млрд, увеличившись на 49,3% в годовом выражении. Об этом сообщила в четверг газета Taipei Times, ссылаясь на данные официальной статистики.

Улучшению данного показателя способствовал рост спроса на микросхемы и комплектующие, предназначенные для информационно-коммуникационных технологий, автомобилей, смартфонов с поддержкой связи пятого поколения (5G), игровые автоматы, а также оптические компоненты.

Основу тайваньского экспорта составляет высокотехнологичная продукция и электроника. Она поставляется главным образом на рынки США, материкового Китая и Европы.

Теги
Китай
Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью
Председатель КНР отметил, что за последние восемь лет страна инвестировала в борьбу с бедностью около $246 млрд
Читать полностью