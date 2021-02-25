{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью

Председатель КНР отметил, что за последние восемь лет страна инвестировала в борьбу с бедностью около $246 млрд

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности.

"Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Как указал Си Цзиньпин, 98,99 млн жителей сельской местности переступили черту бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень. За последние восемь лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около $246 млрд).

Власти КНР в мае прошлого года на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва заявили о том, что в 2020 году Китай намерен одержать "решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи построения среднезажиточного общества".

Термин "общества средней зажиточности" был впервые обнародован в 1979 году "архитектором китайских реформ" Дэн Сяопином в качестве цели модернизации страны. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек.

Теги
КитайСи Цзиньпин
В Думе предложили отменить экологический сбор для производителей биоразлагаемой упаковки
Депутат от фракции ЛДПР Максим Зайцев отметил, что "производство биоразлагаемой упаковки до сих пор не нашло широкой поддержки и приоритетного внимания", несмотря на внедрение программ раздельного сбора мусора, механизмов его сортировки и переработки
Читать полностью