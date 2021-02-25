Азиатский форум в Боао пройдет с 18 по 21 апреля

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Азиатский экономический форум (АЭФ) в городе Боао (провинция Хайнань, Южный Китай) пройдет с 18 по 21 апреля этого года. Об этом в четверг сообщил организационный комитет мероприятия.

"Ежегодное заседание Азиатского экономического форума в Боао в 2021 году планируется провести с 18 по 21 апреля", - сказано в документе, опубликованном на официальном сайте форума.

Как отмечается, в связи с усиленными мерами контроля в условиях пандемии, в частности ограничениями на международные поездки, часть повестки мероприятия запланирована в онлайн-формате.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями.

В последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром. Форум 2019 года собрал более 2 тыс. участников из 60 стран и регионов мира, в том числе из России. Среди гостей мероприятия были главы правительств Республики Корея, Лаоса, Люксембурга, Сан-Томе и Принсипи.

В 2020 году организаторы отменили проведение форума в связи с пандемией.