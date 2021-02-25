Исследование: суши-бары и пекарни стали главными драйверами роста общепита РФ в 2020 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Суши-бары, пекарни и пиццерии стали самыми быстро растущими форматами заведений общепита в 2020 году в крупнейших городах России. Такие данные приводятся в исследовании картографического сервиса 2ГИС.

По итогам 2020 года, как отмечается в исследовании, в крупнейших городах России число заведений общепита выросло всего на 8,9% (более 65 тыс. точек), в то время как годом ранее рынок вырос почти на треть. Лучшую динамику по открытию новых заведений в 2020 году показали три сегмента общепита: суши-бары (+35%), пекарни (+30,5%) и пиццерии (+22,2%).

"Суши-бары остаются трендом не во всех городах страны - где-то пик популярности этого формата уже прошел, где-то - новый всплеск интереса. Пекарни, торгующие свежей выпечкой и зачастую работающие в формате кафетериев, стали главным открытием 2020 году. Их число быстро росло во всех крупнейших городах. Пиццерии стабильно растут второй год подряд, показывая динамику более 20%", - отмечают эксперты.

Самые массовые форматы - фастфуд и кафе - сбавили темпы роста. За 2020 год таких заведений стало больше всего на 8,43% и 3,07% соответственно (в 2019 году число точек быстрого питания почти удвоилось, а кафе - выросло на 10%). В тройке аутсайдеров оказались рестораны (прирост на 1,99%), столовые (1,36%) и бары, которых даже стало меньше на 1,19%.

"Рестораны традиционно остаются одним из самых консервативных форматов общепита, которые никогда не показывают высокой динамики. Но в 2020 году рестораны также могли столкнуться с падением платежеспособного спроса. В половине исследуемых городов, включая Москву, их число сократилось впервые за несколько лет", - говорится в исследовании.

Что касается городов-миллионников, то, если в 2019 году все города демонстрировали двузначные темпы прироста сферы, то в прошедшем году динамику более 10% показали всего четыре мегаполиса. В число городов, где зафиксировали наибольшее увеличение числа точек общепита, вошли Волгоград (+25,4%), Уфа (+16,7%), Москва (+13,5%) и Казань (+12,7%). Сразу в шести городах прирост числа новых заведений не превысил и 5%, а минимальную динамику показал Ростов-на-Дону - число новых точек всех форматов тут выросло всего на 1,49%.