"Ъ": участники рынка выступили против новых портовых правил

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бизнес выступил против подготовленного ко второму чтению законопроекта, вводящего ответственность для инвесторов в морские порты, а также другие дискуссионные положения, в том числе принцип "вези или плати" и приоритетный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Письма в разные правительственные инстанции направили Союз операторов железнодорожного транспорта, "Русская сталь" и Ассоциация морских торговых портов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Представители бизнеса говорят о дополнительной нагрузке, несопоставимости масштаба ответственности инвесторов перед государством и государства перед ними, рисках дискриминации. Эксперты полагают, что законопроект нужно снять с повестки и доработать, иначе у отрасли появятся новые проблемы.

Как пишет издание со ссылкой на текст письма первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) отмечает, что введение для отдельных категорий клиентов "Российских железных дорог" (РЖД) приоритетного доступа к железной дороге в узких местах создает дискриминационные условия для тех, кому не нужно расширение инфраструктуры. В СОЖТ поясняют, что нефтяные, металлургические грузы и удобрения, несмотря на колоссальные тарифные платежи, попадут в разряд неприоритетных.

Солидарно выступила "Русская сталь". В письме директору департамента транспорта правительства Анатолию Мещерякову металлургическое лобби отмечает, что новые обязательства по предоставлению гарантий обеспечения исполнения инвестсоглашений приведут к дополнительным расходам, невозможности реализации перспективных портовых проектов и заморозке действующих. Ассоциация требует зеркальной ответственности перед инвесторами для государства и госструктур и неприменения новых норм для проектов без госучастия. "Предлагаемая предоплатность развития инфраструктуры общего пользования не только накладывает на инвесторов обязательства по предъявлению грузов, но и, по сути, обязывает их оплатить заранее инвестпроекты РЖД по расширению пропускной способности", - добавили в "Русской стали".

С близкими доводами обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину и Ассоциация морских торговых портов (АСОП) (копия письма от 24 февраля есть у "Коммерсанта"). Там отмечают, что, по расчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), принятие инициативы грозит государству потерей вложений в объеме 376 млрд руб. до 2030 года. АСОП предлагает отложить срок вступления обсуждаемого законопроекта до 2025 года включительно и не вводить новые требования для уже строящихся и реконструируемых проектов.

По данным газеты, письмо с похожими жалобами Хуснуллину готовилась направить и Российская ассоциация производителей удобрений. В Минтрансе, аппаратах Марата Хуснуллина и Андрея Белоусова от комментариев изданию воздержались.