"Ъ": "Автоваз" приостановил сборку Lada в Казахстане

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" приостановил производство автомобилей Lada в Казахстане. Речь идет о заводе "Азия Авто", которому местные власти выставили неустойку в 30,8 млрд рублей за неисполнение обязательств по промсборке, сообщает газета "Коммерсантъ".

По информации издания, конвейер остановили еще в ноябре прошлого года, когда было расторгнуто соглашение о промсборке. По нему предприятию предоставлялись льготы и возвращался утильсбор. В феврале "Азия Авто" проиграла суд первой инстанции по возмещению полученных льгот, теперь Министерство индустрии и инфраструктурного развития требует от предприятия вернуть государству 173,9 млрд тенге (30,8 млрд рублей).

Сейчас на "Азия Авто", где велась сборка машин Lada, проходят массовые сокращения, отмечает казахстанское издание Tengrinews.

"Автоваз" внимательно отслеживает ситуацию и уже изучает альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления наших услуг клиентам в Казахстане. Мы будем держать вас в курсе принятых решений. Казахстан является одним из ключевых экспортных рынков для Lada, и здесь мы планируем еще больше развивать наше присутствие", - сообщил ТАСС официальный представитель компании.

Предполагалось, что в дальнейшем производство Lada в Казахстане разместится на заводе полного цикла "Азия Авто Казахстан" (75% у "Бипэк" Анатолия Балушкина, 25% у "Автоваза") мощностью 120 тыс. штук в год с инвестициями $840 млн. Но эта площадка до сих пор не запущена, хотя, по данным издания, финальные работы на ней шли в 2020 году и "коробка" завода уже готова. Как сообщают источники газеты, работы по вводу площадки не форсировались властями на фоне падения рынка в 2015-2016 годах, а затягивание произошло из-за проблем с кредиторами.

Казахстан - один из ключевых экспортных рынков для "Автоваза". В 2020 году в страну было поставлено 17,5 тыс. машин Lada, включая машкомплекты.