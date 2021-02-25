ВЭБ организует синдицированный кредит для строительства штаб-квартиры РЖД

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ получил мандат на организацию синдицированного кредита на строительство штаб-квартиры РЖД на территории Рижского грузового двора в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"ВЭБ.РФ назначен организатором синдицированного кредита на строительство многофункционального комплекса холдинга "РЖД". Общая площадь застройки составит 457,1 тысяч кв. м, проект будет возведен на территории Рижского грузового двора в Москве", - отмечается в сообщении.

Новый общественно-деловой район будет включать в себя объекты культуры, спорта, образования, современные форматы офисных пространств и торговли и рекреационные зоны. Ожидаемый размер финансирования составит порядка 127 млрд рублей.

"Строительство штаб-квартиры РЖД станет крупнейшим проектом развития городской территории в рамках Фабрики проектного финансирования. ВЭБ.РФ как оператор этой правительственной программы не только производит отбор инвестиционных проектов для участия в программе, но и является одним из участников синдиката. Такая конструкция создает максимально комфортные и эффективные условия для всех участников проекта", - прокомментировал первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский, чьи слова процитировала пресс-служба.

"Строительство штаб-квартиры РЖД станет крупнейшим проектом развития городской территории в рамках Фабрики проектного финансирования. ВЭБ.РФ как оператор этой правительственной программы не только производит отбор инвестиционных проектов для участия в программе, но и является одним из участников синдиката. Такая конструкция создает максимально комфортные и эффективные условия для всех участников проекта", - отмечается в сообщении.

В ВЭБ.РФ ТАСС пояснили, что по данному синдикату уже есть банки - интересанты, которым важно реализовать этот проект через механизм Фабрики проектного финансирования. Он подразумевает, что синдикат, организованный ВЭБ.РФ, возьмет на себя 80% финансирования проекта.

О проекте застройки Рижского грузового двора

Ранее РЖД сообщили, что проект предполагает создание единого многофункционального комплекса с размещением общественно-деловой застройки и жилого квартала. Участок застройки расположен вблизи Рижского вокзала столицы, его площадь превышает 20 га.

Реализация проекта будет осуществляться специальной проектной компанией с привлечением внешнего инвестора. Выбор девелопера будет осуществляться на конкурентной основе с учетом особенностей финансирования проекта. Требуемый размер финансирования общественно-деловой части проекта составит порядка 127 млрд руб.

В 2019 году состоялся международный конкурс на разработку концепции модернизации Рижского грузового двора и превращения промзоны в современный общественно-деловой квартал. Жюри конкурса признало лучшим архитектурный проект команды японской Nikken Sekkei.