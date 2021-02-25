Evraz нарастил чистую прибыль по МСФО на 67%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль горно-металлургического холдинга Evraz по МСФО в 2020 году выросла на 37% по сравнению с предыдущим годом - до $1,67 млн. Консолидированный показатель EBITDA упал на 15% и составил $2,21 млрд, следует из отчета компании.

Консолидированная выручка холдинга за отчетный период снизилась на 18,1% - до $9,75 млрд, свободный денежный поток - на 30%, до $1,02 млрд.

Капитальные вложения Evraz упали на 13,8% - до $657 млн. Цель компании по капитальным вложениям в 2021 году - $1 млрд, следует из презентации Evraz.

Совет директоров Evraz рекомендовал направить на дивиденды за 2020 год $0,3 на акцию. Всего на выплату может быть направлено $437,1 млн. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 12 марта 2021 года.