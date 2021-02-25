Чистая прибыль ВТБ по МСФО упала на 63%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 2020 год упала на 63% по сравнению с предыдущим годом и составила 75,3 млрд рублей, следует из сообщения ВТБ.

Активы банка на 31 декабря 2020 года составили 18,1 трлн рублей, увеличившись на 16,9% с начала года.

"В 2020 году банковская отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами, вызванными пандемией COVID-19 и связанными с ней ограничительными мерами в экономике. В этих условиях нашими приоритетными задачами стали забота о здоровье и безопасности наших партнеров и сотрудников, поддержка всех групп клиентов, оказавшихся в сложной ситуации, а также обеспечение сильной динамики операционных показателей на фоне резкого ускорения технологической трансформации наших услуг и бизнес-процессов", - прокомментировал итоги года глава банка Андрей Костин, слова которого приводятся в сообщении.

Средства на счетах физлиц за отчетный период выросли на 13,8% - до 5,7 трлн рублей, юрлиц - на 19,6%, до 7 трлн рублей. Кредитный портфель физлиц увеличился на 14,6% - до 3,85 трлн рублей, юрлиц - на 14,9%, до 9,3 трлн рублей. Объем резервов на возможные потери по кредитам достиг 249,8 млрд рублей (+141,8%).

Расходы на персонал и административные издержки по итогам 2020 года составили 269,9 млрд рублей, увеличившись на 6,2%, в том числе в связи с инвестициями в IT-инфраструктуру в рамках процессов цифровизации бизнеса, уточняется в сообщении ВТБ.

Дивиденды за 2020 год

Менеджмент ВТБ будет предлагать выплатить дивиденды за 2020 год в объеме 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе пресс-конференции.

"Менеджмент будет предлагать 50% от 75,3 млрд рублей [прибыли] выплатить в виде дивидендов по итогам 2020 года. Дальше с нормализацией прибыли возвратиться и к выплате дивидендов от большой прибыли, соответствующей двузначному ROE (рентабельность собственного капитала - прим. ТАСС)", - сказал он.

Пьянов также отметил, что в 2021 году цель ВТБ по чистой прибыли по МСФО составляет 250-270 млрд рублей.

Достичь такого показателя банк планирует, в частности, за счет роста кредитов юридическим лицам на уровне рынка или 5%, а также роста кредитов физлицам, которые, согласно прогнозу ВТБ, будут расти выше рынка, сам рынок - на уровне 10%.

Чистая прибыль банка ВТБ по итогам 2019 года увеличилась по МСФО на 12,9% по сравнению с предыдущим годом и достигла 201,2 млрд рублей. При этом 5 августа 2020 года правительство опубликовало распоряжение, в котором рекомендовало Минфину и Росимуществу при рассмотрении вопроса о распределении прибыли ВТБ предусматривать направление на выплату дивидендов 10% чистой прибыли банка за 2019 год. В сентябре прошлого года акционеры банка на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли за 2019 год.