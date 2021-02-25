В России завершилось формирование холдинга ракетного двигателестроения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Все российские предприятия ракетного двигателестроения объединены в холдинг двигателестроения. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении НПО "Энергомаш" по итогам ежегодного собрания коллектива.

"Полностью завершено создание ИСРД [интегрированная структура ракетного двигателестроения] - буквально накануне собрания состоялась передача акций КБХМ им. А. М. Исаева в доверительное управление НПО "Энергомаш". Теперь все ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения сформированы в единую структуру", - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Энергомаше", создание холдинга позволит формировать эффективную кооперацию между предприятиями, сократит затраты на создание производственных мощностей и распределит нагрузки.

НПО "Энергомаш" является управляющей компанией созданного в РФ холдинга ракетного двигателестроения, куда помимо головной корпорации входят ПАО "Протон-ПМ" (Пермь), АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА, Воронеж), Воронежский механический завод (ВМЗ) и НИИмаш (г. Нижняя Салда, Свердловская область), ОКБ "Факел" и КБХМ им. А. М. Исаева.