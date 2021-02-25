Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в 2020 году упала на 15%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль золотодобытчика "Полюс" в 2020 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 15% в годовом исчислении и составила $1,646 млрд, следует из сообщения компании.

Показатель скорректированной чистой прибыли в долларовом выражении в отчетный период вырос на 41%, до $2,33 млрд, скорректированный показатель EBITDA компании увеличился на 38%, до $3,69 млрд. Выручка "Полюса" в 2020 году возросла на 25%, почти до $5 млрд.

В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль компании увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до $835 млн, скорректированная EBITDA - на 29%, до $1,14 млрд. Выручка "Полюса" за отчетный период выросла на 18%, до $1,52 млрд

"В 2020 году "Полюс" продемонстрировал сильные результаты, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией. Компания показала рекордную выручку, EBITDA и свободный денежный поток, все показатели существенно выросли, на десятки процентов к уровню предыдущего года", - отметил глава компании Павел Грачев, слова которого приводятся в сообщении.

"Полюс" прогнозирует общие денежные затраты на 2021 год в $425-450 за унцию по сравнению с $375-425 за унцию в 2020 году.

Капитальные затраты "Полюса" в 2020 году составили $653 млн, что на 4% выше, чем годом ранее. В четвертом квартале капитальные затраты достигли $272 млн, что более чем в два раза выше, чем в предыдущем квартале, и на 24% выше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из сообщения. Компания прогнозирует капитальные затраты в 2021 году на уровне $1 - 1,1 млрд.

Соотношение чистый долг/EBITDA компании на конец четвертого квартала 2020 года осталось на уровне 0,7х.

О компании

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

В 2020 году компания произвела порядка 2,8 млн унций золота.